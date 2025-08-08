 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Yamandú Orsi descarta crear un nuevo impuesto al sector más rico de Uruguay

El mandatario respondió sobre la propuesta de crear un impuesto al 1 % más acaudalado, cuya recaudación se destinaría a reducir la pobreza infantil.

Mundo

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, descartó la propuesta de crear un impuesto al 1 % al sector más acaudalado, iniciativa de algunos senadores del partido oficialista Frente Amplio (FA).

"Hay temas que sí están sobre la mesa y tienen que ver con el impuesto mínimo global" y "se va a tener que modificar y estamos obligados a eso. Pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos", puntualizó el mandatario en declaraciones a medios de Montevideo.

Respecto al programa del FA que plantea analizar la posibilidad de aumentar impuestos a los sectores más acaudalados, Orsí aclaró que "los programas no son corsés, son guías, y sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover".

"Es bueno que desde la interna de la fuerza política nos interpelemos y en democracia las discusiones siempre están sobre la mesa", reflexionó.

La central única de trabajadores, Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), y algunos sectores minoritarios del FA proponen crear un impuesto al 1 % más acaudalado de la sociedad uruguaya, cuya recaudación se utilizaría en políticas de reducción de la pobreza infantil.

En este sentido, el mandatario aseguró que "vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas teniendo en cuenta las prioridades donde las pusimos en campaña electoral. Sería mejor tener más recursos, pero hay que tener en cuenta los equilibrios".

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO