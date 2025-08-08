Copa Argentina: el lunes se presentará el partido de Atlético Tucumán y Newell´s

Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, autoridades de la Copa Argentina y representantes de seguridad, entre otros. En la conferencia de prensa se darán detalles del operativo de seguridad, venta de entradas y cronograma de los equipos.

Atlético Tucumán llegará a la provincia el martes a las 17 vía terrestre y se hospedará en el LS Hotel, mientras que Newell’s Old Boys de Rosario arribará vía aérea el mismo día, a las 18.30, y se alojará en el Brizzo Hotel.

El árbitro del partido será Ariel Penel y sus asistentes serán Diego Bonfa y José Castelli. El cuarto árbitro será el salteño Federico Benítez.