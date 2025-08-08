 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Copa Argentina: el lunes se presentará el partido de Atlético Tucumán y Newell´s

En la sede de la Liga Salteña de Fútbol ubicada en la calle Martina Silva de Gurruchaga 639 (entre Mitre y Balcarce de la ciudad de Salta) se presentará a las 18 horas el partido de Copa Argentina por los octavos de final que en Salta protagonizarán Atlético Tucumán Vs Newell’s. El encuentro se disputará el miércoles 13, desde las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena. 

Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, autoridades de la Copa Argentina y representantes de seguridad, entre otros. En la conferencia de prensa se darán detalles del operativo de seguridad, venta de entradas y cronograma de los equipos.

Atlético Tucumán llegará a la provincia el martes a las 17 vía terrestre y se hospedará en el LS Hotel, mientras que Newell’s Old Boys de Rosario arribará vía aérea el mismo día, a las 18.30, y se alojará en el Brizzo Hotel. 

El árbitro del partido será Ariel Penel y sus asistentes serán Diego Bonfa y José Castelli. El cuarto árbitro será el salteño Federico Benítez.

