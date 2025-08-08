Copa Argentina: el lunes se presentará el partido de Atlético Tucumán y Newell´s
En la sede de la Liga Salteña de Fútbol ubicada en la calle Martina Silva de Gurruchaga 639 (entre Mitre y Balcarce de la ciudad de Salta) se presentará a las 18 horas el partido de Copa Argentina por los octavos de final que en Salta protagonizarán Atlético Tucumán Vs Newell’s. El encuentro se disputará el miércoles 13, desde las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena.
Deportes
08 / 08 / 2025
Estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, autoridades de la Copa Argentina y representantes de seguridad, entre otros. En la conferencia de prensa se darán detalles del operativo de seguridad, venta de entradas y cronograma de los equipos.
Atlético Tucumán llegará a la provincia el martes a las 17 vía terrestre y se hospedará en el LS Hotel, mientras que Newell’s Old Boys de Rosario arribará vía aérea el mismo día, a las 18.30, y se alojará en el Brizzo Hotel.
El árbitro del partido será Ariel Penel y sus asistentes serán Diego Bonfa y José Castelli. El cuarto árbitro será el salteño Federico Benítez.