 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

El municipio invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales

En plaza Güemes, Paseo Balcarce y de los Poetas de 10 a 21 hs, los vecinos y turistas podrán adquirir productos elaborados por artesanos locales. Además, el domingo 10 se realizará el Convite a la Pachamama en la Plazoleta Antofagasta, Balcarce y Ameghino. 

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales, una propuesta que combina arte, cultura y producción local en el macrocentro de la ciudad.

Los puestos estarán ubicados en Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes, donde artesanos ofrecerán productos únicos y de elaboración propia. La feria podrá visitarse todos los días de 10 a 21 horas.

El domingo 10 de agosto se realizará el tradicional Convite a la Pachamama en Paseo Balcarce a las 17 horas en plazoleta Antofagasta (frente a la estación de trenes),Balcarce y Ameghino. Se contará con la presencia del profesor Rogelio Iñigo y con el acompañamiento del Ballet Folclórico “Lunita Salteña”, “Tierra de Tradiciones” y “El Retruco”.

Iniciará con la apertura y limpieza del mojón para continuar con el agradecimiento y convite. Para ello quienes deseen participar pueden traer sus propias ofrendas.

Recordamos a los vecinos que los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes días y horarios:

*Plaza Güemes: sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J.M. Leguizamón)
*Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700, y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas
*Paseo de los Poetas: sábado de 10 a 21 horas (calle Esteco)
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO