El municipio invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales, una propuesta que combina arte, cultura y producción local en el macrocentro de la ciudad.

Los puestos estarán ubicados en Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes, donde artesanos ofrecerán productos únicos y de elaboración propia. La feria podrá visitarse todos los días de 10 a 21 horas.

El domingo 10 de agosto se realizará el tradicional Convite a la Pachamama en Paseo Balcarce a las 17 horas en plazoleta Antofagasta (frente a la estación de trenes),Balcarce y Ameghino. Se contará con la presencia del profesor Rogelio Iñigo y con el acompañamiento del Ballet Folclórico “Lunita Salteña”, “Tierra de Tradiciones” y “El Retruco”.

Iniciará con la apertura y limpieza del mojón para continuar con el agradecimiento y convite. Para ello quienes deseen participar pueden traer sus propias ofrendas.

Recordamos a los vecinos que los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes días y horarios:

*Plaza Güemes: sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J.M. Leguizamón)

*Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700, y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas

*Paseo de los Poetas: sábado de 10 a 21 horas (calle Esteco)

