Crearán una Base Operativa de Drogas Peligrosas en Apolinario Saravia

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con los intendentes de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y de General Pizarro, Francisco Pérez, para dialogar sobre el refuerzo del servicio de seguridad que se aplicará en el Distrito de Preventivo 5, además del trabajo que se viene realizando de Seguridad Vial y los Operativos de Protección Ciudadana.

El ministro Solá Usandivaras confirmó la creación de la Base Operativa de Drogas Peligrosas en Apolinario Saravia y destacó la importancia del trabajo de cooperación para reforzar los servicios de seguridad en las diferentes localidades e informó además que se recategorizarán dependencias del Distrito.

Los Intendentes se pusieron a disposición para la labor conjunta para beneficiar a los vecinos que residen en jurisdicciones que registran mayor demanda de servicio policial.

En igual contexto, evaluaron la capacidad operativa de la Policía y acordaron seguir aunando esfuerzos para atender problemáticas relacionadas a la conflictividad social que generan la mayor cantidad de intervenciones policiales.