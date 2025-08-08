 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Crearán una Base Operativa de Drogas Peligrosas en Apolinario Saravia

Lo confirmó el Ministro de Seguridad y Justicia en la reunión que mantuvo hoy con los Intendentes de esa localidad y de General Pizarro. Reforzará el trabajo investigativo en la lucha contra las drogas en el departamento Anta. Se concretará por medio de un trabajo conjunto con los Municipios.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con los intendentes de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y de General Pizarro, Francisco Pérez, para dialogar sobre el refuerzo del servicio de seguridad que se aplicará en el Distrito de Preventivo 5, además del trabajo que se viene realizando de Seguridad Vial y los Operativos de Protección Ciudadana.

El ministro Solá Usandivaras confirmó la creación de la Base Operativa de Drogas Peligrosas en Apolinario Saravia y destacó la importancia del trabajo de cooperación para reforzar los servicios de seguridad en las diferentes localidades e informó además que se recategorizarán dependencias del Distrito.

Los Intendentes se pusieron a disposición para la labor conjunta para beneficiar a los vecinos que residen en jurisdicciones que registran mayor demanda de servicio policial.

En igual contexto, evaluaron la capacidad operativa de la Policía y acordaron seguir aunando esfuerzos para atender problemáticas relacionadas a la conflictividad social que generan la mayor cantidad de intervenciones policiales.

