Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Se realizará el plenario “Municipios que hacen, gobiernos que transforman”

Esta 1° edición del NOA, estará encabezada por el intendente, Emiliano Durand, y contará con la participación de reconocidos expositores y autoridades de la región. Será el viernes 22, de 8 a 16, en el Salón Auditórium “Dino" Saluzzi. La inscripción es online hasta el viernes 15.

La Municipalidad de Salta junto a RIL (Red de Innovación Local) llevará adelante el Primer Plenario del NOA, denominado “Municipios que hacen, gobiernos que transforman”, un espacio de encuentro e intercambio destinado a intendentes, secretarios, directores, equipos técnicos y asesores municipales del norte argentino.

La jornada se llevará a cabo el viernes 22, de 8 a 16, en el Salón Audítorium “Dino» Saluzzi, ubicado en la intersección de la avenida Independencia y Manuela G. de Todd.

Este encuentro estará encabezado por el intendente, Emiliano Durand y busca fortalecer el rol de los gobiernos locales como protagonistas de la transformación territorial, apostando a una gestión pública más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Durante el encuentro, se trabajará en torno a cuatro ejes estratégicos para potenciar las capacidades de gestión pública local:

*Gobernar en contexto: economía nacional y desafíos municipales.
*Territorio productivo: inversión, empleo y emprendedurismo.
*Estado que comunica: herramientas para una gestión visible y
cercana.
*Tecnología para municipios inteligentes e inclusivos.

El plenario propone reflexionar sobre los desafíos actuales de la gestión local, con la participación de destacados expositores:

*Natalia Battochia: “Estado que comunica: herramientas para una gestión eficiente, visible y cercana”. Cómo construir una comunicación institucional efectiva, transparente y con impacto en la comunidad.
*Hernán Contreras: “Tecnología para municipios inteligentes e inclusivos”. La incorporación de tecnología y el uso de datos para fortalecer la gestión, optimizar recursos y mejorar la vinculación con la ciudadanía.
*Gastón Lastra: “Gobernar en contexto y territorio productivo”. Enfoque sobre inversión, empleo y emprendedurismo como pilares del desarrollo local.

La agenda incluirá, además, espacios de capacitación, visitas a experiencias destacadas de la Ciudad de Salta —como la Escuela de Emprendedores, obras emblemáticas y la Fábrica Municipal—, y un cierre distendido pensado para compartir ideas y fortalecer vínculos entre colegas de distintos territorios.

Las inscripciones se realizan a través de los siguientes correos electrónicos,  subsecretariaatencionciudadana@gmail.com ssparticipacionciudadana@municipalidadsalta.gob.ar  hasta el viernes 15 de agosto.

Para más información o consultas comunicarse a través de estos números: 387 4122160 y 387 6335468.
 

