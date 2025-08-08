Se realizará el plenario “Municipios que hacen, gobiernos que transforman”

La Municipalidad de Salta junto a RIL (Red de Innovación Local) llevará adelante el Primer Plenario del NOA, denominado “Municipios que hacen, gobiernos que transforman”, un espacio de encuentro e intercambio destinado a intendentes, secretarios, directores, equipos técnicos y asesores municipales del norte argentino.

La jornada se llevará a cabo el viernes 22, de 8 a 16, en el Salón Audítorium “Dino» Saluzzi, ubicado en la intersección de la avenida Independencia y Manuela G. de Todd.

Este encuentro estará encabezado por el intendente, Emiliano Durand y busca fortalecer el rol de los gobiernos locales como protagonistas de la transformación territorial, apostando a una gestión pública más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Durante el encuentro, se trabajará en torno a cuatro ejes estratégicos para potenciar las capacidades de gestión pública local:

*Gobernar en contexto: economía nacional y desafíos municipales.

*Territorio productivo: inversión, empleo y emprendedurismo.

*Estado que comunica: herramientas para una gestión visible y

cercana.

*Tecnología para municipios inteligentes e inclusivos.



El plenario propone reflexionar sobre los desafíos actuales de la gestión local, con la participación de destacados expositores:

*Natalia Battochia: “Estado que comunica: herramientas para una gestión eficiente, visible y cercana”. Cómo construir una comunicación institucional efectiva, transparente y con impacto en la comunidad.

*Hernán Contreras: “Tecnología para municipios inteligentes e inclusivos”. La incorporación de tecnología y el uso de datos para fortalecer la gestión, optimizar recursos y mejorar la vinculación con la ciudadanía.

*Gastón Lastra: “Gobernar en contexto y territorio productivo”. Enfoque sobre inversión, empleo y emprendedurismo como pilares del desarrollo local.

La agenda incluirá, además, espacios de capacitación, visitas a experiencias destacadas de la Ciudad de Salta —como la Escuela de Emprendedores, obras emblemáticas y la Fábrica Municipal—, y un cierre distendido pensado para compartir ideas y fortalecer vínculos entre colegas de distintos territorios.

Las inscripciones se realizan a través de los siguientes correos electrónicos, subsecretariaatencionciudadana@gmail.com ssparticipacionciudadana@municipalidadsalta.gob.ar hasta el viernes 15 de agosto.

Para más información o consultas comunicarse a través de estos números: 387 4122160 y 387 6335468.

