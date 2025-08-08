Campo Santo: Se investiga incidente de tránsito que involucraría a un concejal

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, investiga un incidente en el que una motocicleta marca Gilera y un vehículo Volkswagen colisionaron en la zona centro de la localidad de Campo Santo, durante la tarde del 1 de agosto pasado.

Tras recibir un informe de la Comisaría Segunda de esa localidad, el Fiscal dispuso una serie de medidas, tales como el relevamiento de cámaras públicas y privadas, la toma de testimonios, y la elaboración de un informe accidentológico por parte del departamento de Criminalística, entre otras diligencias.

De acuerdo al informe, el hecho se produjo cuando una mujer que se desplazaba en la motocicleta junto a su hija, en sentido sur a norte, habría sido colisionada por el automóvil que circulaba en sentido oeste a este.

Tras la colisión, el sospechoso, presuntamente en estado de ebriedad, se habría dado a la fuga sin detenerse a prestarle asistencia a las damnificadas, abandonando el rodado en el lugar del hecho y sin la llave de ignición.

Ambas damnificadas, madre e hija, fueron trasladadas al hospital de la ciudad de General Güemes. En tanto, ambos rodados fueron llevados a la dependencia policial, en calidad de resguardo, hasta tanto se acredite la titularidad y se realicen las pericias de rigor.

Se aguarda que en las próximas horas se cuente con el certificado médico correspondiente y la historia clínica de la víctima, y que se proceda a la identificación del responsable.