Música Programada

Trilogía de la Fe

Hermandad Llanera

Música Programada

La mejor selección musical.

Claves del Campo

Información agropecuaria 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

Música Programada

La mejor selección musical.

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Campo Santo: Se investiga incidente de tránsito que involucraría a un concejal

Luego de producirse la colisión, el individuo dejó abandonado el automóvil en el que viajaba, sin prestar asistencia a la mujer y la niña que viajaban en la motocicleta.

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, investiga un incidente en el que una motocicleta marca Gilera y un vehículo Volkswagen colisionaron en la zona centro de la localidad de Campo Santo, durante la tarde del 1 de agosto pasado.

Tras recibir un informe de la Comisaría Segunda de esa localidad, el Fiscal dispuso una serie de medidas, tales como el relevamiento de cámaras públicas y privadas, la toma de testimonios, y la elaboración de un informe accidentológico por parte del departamento de Criminalística, entre otras diligencias.

De acuerdo al informe, el hecho se produjo cuando una mujer que se desplazaba en la motocicleta junto a su hija, en sentido sur a norte, habría sido colisionada por el automóvil que circulaba en sentido oeste a este.

Tras la colisión, el sospechoso, presuntamente en estado de ebriedad, se habría dado a la fuga sin detenerse a prestarle asistencia a las damnificadas, abandonando el rodado en el lugar del hecho y sin la llave de ignición.

Ambas damnificadas, madre e hija, fueron trasladadas al hospital de la ciudad de General Güemes. En tanto, ambos rodados fueron llevados a la dependencia policial, en calidad de resguardo, hasta tanto se acredite la titularidad y se realicen las pericias de rigor.

Se aguarda que en las próximas horas se cuente con el certificado médico correspondiente y la historia clínica de la víctima, y que se proceda a la identificación del responsable.

AM840

FM96.9

