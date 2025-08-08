Agravaron la acusación para un hombre que habría arrojado a su expareja a un canal

En el marco de la investigación que se lleva adelante por un hecho ocurrido el pasado 27 de julio en avenida Yrigoyen de la ciudad de Salta, donde una mujer caminaba junto a un hombre con quien mantuvo una relación de pareja y resultó lesionada tras caer dentro del canal de desagüe, la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, imputó provisionalmente al hombre de 34 años, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, y coacción, todo en concurso real.

Con la producción de distintas medidas probatorias, y en consideración de las características que reviste el hecho investigado, las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía de la Unidad de Femicidios.

Es así que la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, tras evaluar los elementos de convicción obtenidos, amplió la acusación para el hombre de 34 años por los delitos de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (femicidio) y coacción en concurso real por el hecho ocurrido el pasado mes de julio y los delitos de amenazas con arma, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género y coacción en concurso real por hechos previos en perjuicio de la misma víctima, con quien mantenía una relación

El acusado permanece detenido y la Fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva, en consideración de la gravedad del hecho investigado y en protección de la integridad de la mujer damnificada.