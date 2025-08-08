 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Agravaron la acusación para un hombre que habría arrojado a su expareja a un canal

Con el avance investigativo del caso, las actuaciones fueron giradas de la Fiscalía de Violencia de Género 2 a la  Unidad de Femicidios, donde fue imputado además por la tentativa de femicidio de la mujer.  

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco de la investigación que se lleva adelante por un hecho ocurrido el pasado 27 de julio en avenida Yrigoyen de la ciudad de Salta, donde una mujer caminaba junto a un hombre con quien mantuvo una relación de pareja y resultó lesionada tras caer dentro del canal de desagüe, la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, imputó provisionalmente al hombre de 34 años, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, y coacción, todo en concurso real.

Con la producción de distintas medidas probatorias, y en consideración de las características que reviste el hecho investigado, las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía de la Unidad de Femicidios.

Es así que la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, tras evaluar los elementos de convicción obtenidos, amplió la acusación para el hombre de 34 años por los delitos de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (femicidio) y coacción en concurso real por el hecho ocurrido el pasado mes de julio y los delitos de amenazas con arma, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género y coacción en concurso real por hechos previos en perjuicio de la misma víctima, con quien mantenía una relación

El acusado permanece detenido y la Fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva, en consideración de la gravedad del hecho investigado y en protección de la integridad de la mujer damnificada.

AM840

FM96.9

