Empleados municipales tendrán un aumento salarial del 14%

La Municipalidad de Salta informa que los empleados municipales tendrán un incremento salarial del 14%, para este segundo semestre de 2025. El mismo será calculado sobre los haberes de diciembre 2024 y se distribuye de la siguiente manera:

*4% con los haberes de agosto

*5% con los haberes de octubre

*5% con los haberes de diciembre.

También mediante resolución de la Jefatura de Gabinete se otorgará por única vez, una bono extraordinario y no bonificable de $50.000 pesos. El mismo se liquidará durante agosto de este año. Quedan excluidos de este bono los funcionarios de alto rango.

Este incremento se da conforme a las posibilidades financieras del Municipio y las pautas presupuestarias establecidas para el año en curso.

Anteriormente durante el primer semestre del 2025, el Ejecutivo Municipal otorgó otro incremento del 9%, que ya forman parte de los haberes municipales. El nuevo incremento se da tomando como referencia, las pautas salariales establecidas por el Gobierno provincial.