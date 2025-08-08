 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Empleados municipales tendrán un aumento salarial del 14%

La medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal, aplica para el segundo semestre de este año. Se liquidará 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. También recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos. 

Salta Hoy

08 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta informa que los empleados municipales tendrán un incremento salarial del 14%, para este segundo semestre de 2025. El mismo será calculado sobre los haberes de diciembre 2024 y se distribuye de la siguiente manera: 

*4% con los haberes de agosto
*5% con los haberes de octubre
*5% con los haberes de diciembre.

También mediante resolución de la Jefatura de Gabinete se otorgará por única vez, una bono extraordinario y no bonificable de $50.000 pesos. El mismo se liquidará durante agosto de este año. Quedan excluidos de este bono los funcionarios de alto rango. 

Este incremento se da conforme a las posibilidades financieras del Municipio y las pautas presupuestarias establecidas para el año en curso.

Anteriormente durante el primer semestre del 2025, el Ejecutivo Municipal otorgó otro incremento del 9%, que ya forman parte de los haberes municipales. El nuevo incremento se da tomando como referencia, las pautas salariales establecidas por el Gobierno provincial.   

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO