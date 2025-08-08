Temperaturas en descenso: Lluvias y nubes en Salta
Este jueves, la temperatura en la capital salteña bajó significativamente. La máxima fue de 15,3º y la mínima de 7º.
08 / 08 / 2025
Para este viernes se esperan lluvias y cielo nublado, con una máxima de 11 grados.
El sábado mejorará un poco, alcanzando 15º como máxima, pero podría haber heladas.
El domingo, la temperatura subirá a 19º con cielo parcialmente nublado.
A partir del lunes, las temperaturas superarán los 20º, alcanzando hasta 23º, con poca nubosidad.
El martes se prevé un día cálido, con una máxima de 24º.