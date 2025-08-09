Murió Bruno Iezzi, histórica voz de la radio salteña

Este sábado 9 de agosto, en horas de la mañana, falleció a los 93 años Bruno Iezzi, una de las figuras más emblemáticas de la radio y la televisión en Salta. Su inconfundible voz y su extensa trayectoria dejaron una huella imborrable en la comunicación local.

Iezzi llegó a la provincia en 1969, convocado por Roberto Romero para dirigir el club Central Norte. Apenas un año después, el 3 de noviembre de 1970, dio inicio a su recordado programa “Especialismo”, que se mantuvo en el aire por décadas y se convirtió en un clásico de la radiofonía salteña. Trabajó en LV9 (hoy AM 840) y en Canal 11, consolidándose como una de las voces más queridas por la audiencia.

Su voz también fue sinónimo de deporte: fue el locutor oficial del estadio mundialista Padre Martearena y del Michel Torino, cancha de Gimnasia y Tiro. La partida de Bruno Iezzi significa el adiós a un verdadero ícono de la comunicación salteña, cuya pasión por el micrófono seguirá siendo recordada por generaciones.

