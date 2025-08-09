Cristina Kirchner apeló a la Corte Suprema para que le retiren la tobillera electrónica

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se le retire la tobillera electrónica que cumple como parte de su arresto domiciliario. El abogado Carlos Beraldi busca revertir las decisiones del Tribunal Oral Federal 2 y de la Cámara Federal de Casación, que ratificaron el uso del dispositivo de control y las restricciones a las visitas en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, sostiene que la tobillera “no tiene relación con la justa aplicación de la ley penal” y genera un “efecto estigmatizante”. Además, su defensa cuestiona el régimen de visitas impuesto, que obliga a toda persona que desee verla a presentar una solicitud que será evaluada por el tribunal. “Esta medida resulta arbitraria y lesiva del plexo constitucional”, argumentaron los letrados.

A mediados de julio, la Cámara de Casación Penal resolvió mantener tanto el dispositivo electrónico como las restricciones, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar que tales limitaciones no están previstas en la normativa vigente y vulneran los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Ahora, la Corte deberá definir si interviene en el caso.

