Caso Jimena Salas: Se postergó el inicio del juicio

Según las fuentes consultadas, la postergación se debe a que la Sala de Grandes Juicios -el espacio con mayor capacidad de Ciudad Judicial- se está desarrollando el Juicio por la Red Narco en la Cárcel de Villa Las Rosas.

Se estima que hasta fines de octubre, un tribunal colegiado juzgará a Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados por el brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017.