Caso Jimena Salas: Se postergó el inicio del juicio
Después de más de siete años, el femicidio de Jimena Salas volverá a los tribunales el próximo 16 de septiembre, aunque el inicio estaba previsto para hoy lunes 1 de septiembre.
Salta Hoy
01 / 09 / 2025
VER GALERÍA
Según las fuentes consultadas, la postergación se debe a que la Sala de Grandes Juicios -el espacio con mayor capacidad de Ciudad Judicial- se está desarrollando el Juicio por la Red Narco en la Cárcel de Villa Las Rosas.
Se estima que hasta fines de octubre, un tribunal colegiado juzgará a Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados por el brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017.