PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Caso Jimena Salas: Se postergó el inicio del juicio

Después de más de siete años, el femicidio de Jimena Salas volverá a los tribunales el próximo 16 de septiembre, aunque el inicio estaba previsto para hoy lunes 1 de septiembre.

Salta Hoy

01 / 09 / 2025

 

Según las fuentes consultadas, la postergación se debe a que la Sala de Grandes Juicios  -el espacio con mayor capacidad de Ciudad Judicial- se está desarrollando el Juicio por la Red Narco en la Cárcel de Villa Las Rosas.

Se estima que hasta fines de octubre, un tribunal colegiado juzgará a Adrián Guillermo, Carlos Damián y Javier Nicolás Saavedra, acusados por el brutal crimen cometido en Vaqueros en 2017.

 

AM840

FM96.9

