Buscan a jóvenes profesionales para enseñar en escuelas salteñas de sectores vulnerables
Durante dos años se los becará económicamente y se los capacitará gracias al programa nacional de formación llamado Liderazgo Colectivo Enseñá por Argentina.
Salta Hoy
01 / 09 / 2025
Andrea Hodi, coordinadora de la convocatoria del Programa dialogó con Radio Salta esta mañana para invitar a la comunidad al sistema de becas pago.
Los interesados en conocer más del programa pueden ingresar a la página web www.ensenaporargentina.org