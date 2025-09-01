 imagen

En un enfrentamiento de dos grupos en Atocha terminó herido un menor de 16 años

Todo ocurrió a la salida de una fiesta. El chico está internado en grave estado con pronóstico reservado. Hay siete detenidos, entre ellos dos menores de edad.

Salta Hoy

01 / 09 / 2025

 

El incidente ocurrió el sábado a las 5 de la mañana, cuando el menor salió de una fiesta.

En un primer momento trascendió que dos jóvenes de la misma edad intentaron robarle el celular y una gorra, sin embargo luego se confirmó que fue un enfrentamiento entre dos bandos.

Unas 30 personas se trenzaron a golpes y arrojaron piedras, lo que causó daños a varios vehículos estacionados. 

El menor de 16 años recibió un disparo de arma de fuego y resultó herido en el abdomen con orificio de entrada sin salida. 

La policía llegó al lugar y detuvo a siete personas, cinco mayores y dos menores de 16 y 17 años. 

El joven herido fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se espera una evaluación médica sobre su estado, que según el último parte es delicado.

 

