Avanza la renovación de murales en la Rotonda del Peregrino

Se están plasmando cuatro propuestas, entre las que se encuentra la obra de Heber Artaza, quien retrató a Damiana Luzco, una reconocida peregrina de San Antonio de los Cobres.

01 / 09 / 2025

 

La figura de Damiana fue reconocida y homenajeada por el arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva, durante la Misa Estacional de 2024, y su imagen fue inmortalizada en este mural.

En tanto, del lado este al norte, el grupo artístico Santa Chamba trabaja sobre la temática de animales peregrinos, sumando una mirada que integra naturaleza y devoción.

En el oeste al sur, el muralista Emilio Haro Galli junto a sus hijos desarrolla una propuesta que aborda la fe y las creencias populares, poniendo en valor la espiritualidad que atraviesa a la comunidad salteña.

Finalmente, en el oeste al norte, el artista Ian Cubei lleva adelante un homenaje a los héroes de Malvinas, recordando y reconociendo la valentía de quienes defendieron la patria.

Heber Artaza es Profesor en Artes Visuales y un artista multipremiado, con un destacado reconocimiento a nivel provincial, regional y nacional. 

“Los peregrinos de la puna se comunicaron conmigo para decirme que están muy contentos con mi mural”, indicó Artaza esta mañana por Radio Salta.

Comentó que está previsto que el mural esté finalizado el 12 de septiembre próximo. 

NOMBRE RAREIO