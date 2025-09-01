Santa Victoria Oeste ya comenzó la peregrinación hacia Salta Capital

Se trata de la peregrinación más extensa en tiempo de Sudamérica. y está compuesta por hombres y mujeres de Santa Victoria y de diversas provincias. En el camino se van sumando nuevos fieles.

A media mañana fueron recibidos por la comunidad escolar de Acoyte, según comentó la periodista de Diario El Tribuno, Cristal Pardo, quien acompaña al grupo junto a Santiago Soto y Javier Rueda.

Alejandro, uno de los peregrinos de Santa Victoria Oeste contó como de desarrollaron los primeros minutos de la caminata.

Por su parte, Lily, madre de uno de los alumnos de la escuela de Acoyte habló de la emoción de recibir y brindar el desayuno a los peregrinos.