Accidentes de tránisto: Detectan “desinterés y sentimiento de ira" en el manejo

En lo que va del año se registraron 79 muertes en rutas y calles de la provincia y la cifra sigue alarmando a las autoridades. 

Salta Hoy

01 / 09 / 2025

 

"Vemos que el ciudadano maneja con ira y podemos afirmar que todos los conductores sí conocen las reglas de tránsito pero deciden no cumplirlas por falta de interés por sí mismos y por el otro” dijo el comisario Adrián Sanchez Rosado, jefe de la División Vial de la Policía de Salta.

Mencionó que las estadísticas marcan al exceso de velocidad como uno de los  principales factores  humanos que causan muertes e invalidez 

Cabe mencionar que la Policía  sancionó a más de 200 conductores alcoholizados este fin de semana. Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia. 

La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 1043 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.

 

