"Vemos que el ciudadano maneja con ira y podemos afirmar que todos los conductores sí conocen las reglas de tránsito pero deciden no cumplirlas por falta de interés por sí mismos y por el otro” dijo el comisario Adrián Sanchez Rosado, jefe de la División Vial de la Policía de Salta.

Mencionó que las estadísticas marcan al exceso de velocidad como uno de los principales factores humanos que causan muertes e invalidez

Cabe mencionar que la Policía sancionó a más de 200 conductores alcoholizados este fin de semana. Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia.

La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 1043 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.