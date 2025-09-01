 imagen

Tartagal: Falleció tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico

El incidente ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de la calle Paraguay, en barrio San Silvestre de la ciudad norteña. La víctima, identificada como Pedro Segundo, estaba cocinando frituras cuando se originó el fuego. Su familia intentó apagar las llamas, pero las heridas fueron demasiado severas.  

Salta Hoy

01 / 09 / 2025

 

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde se determinó que tenía quemaduras en el 89% de su cuerpo. 

Se había previsto un vuelo sanitario para su atención, pero lamentablemente murió en el trayecto. Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si hubo intencionalidad. 

 


 

AM840

FM96.9

