Tartagal: Falleció tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico
El incidente ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de la calle Paraguay, en barrio San Silvestre de la ciudad norteña. La víctima, identificada como Pedro Segundo, estaba cocinando frituras cuando se originó el fuego. Su familia intentó apagar las llamas, pero las heridas fueron demasiado severas.
01 / 09 / 2025
Fue trasladado de urgencia al hospital, donde se determinó que tenía quemaduras en el 89% de su cuerpo.
Se había previsto un vuelo sanitario para su atención, pero lamentablemente murió en el trayecto. Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si hubo intencionalidad.