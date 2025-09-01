Quince barrios de San Luis ya cuentan con cartelería identificatoria

La Municipalidad de Salta continúa adelante con el plan de identificación de barrios y puntos de interés en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se instalaron carteles en 15 barrios de San Luis, respondiendo a un pedido de la comunidad que apunta a mejorar la orientación de visitantes y fortalecer la identidad de cada barriada.

Los barrios que ya cuentan con cartelería identificatoria son: Villa Rebeca, Villa Esmeralda, La Casa del Sol, Las Madreselvas, Villa Violeta, Valle Hermoso I, Sacra, Los Arcos, El Recodo, Mi Refugio, Miracolo, El Algarrobal, Valle Hermoso II, Valle Hermoso III y Valle Hermoso IV.

Los vecinos de la zona agradecieron la intervención y destacaron que estas acciones no solo facilitan la ubicación de quienes visitan el lugar, sino que también brindan una mejor perspectiva del entorno urbano. Desde el inicio de la gestión ya se identificaron 90 barrios y sitios de interés en todas las zonas de la ciudad —norte, sur, este, sudeste, oeste y centro—, incluyendo espacios destacados como el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

La Municipalidad solicita a la comunidad cuidar las nuevas instalaciones y evitar actos de vandalismo, tales como la colocación de afiches o pegatinas, y la realización de grafitis que puedan deteriorar los carteles.