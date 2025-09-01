En agosto se secuestraron 164 vehículos y se labraron 5644 infracciones

La Municipalidad lleva adelante, desde el inicio de la gestión, un amplio despliegue de acciones, para lograr una mejor circulación vehicular en la ciudad y un favorable cumplimiento de las normativas legales vigentes. Esto se realiza con el propósito de bajar el índice de siniestralidad vial en puntos críticos de la ciudad.

En agosto pasado, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial labró un total de 5644 infracciones y secuestró 164 vehículos.

Las infracciones y las retenciones se realizaron por falta de documentación y alcoholemia positiva, entre otras normas viales que no se respetaron.

Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la capital salteña.

El objetivo es garantizar el orden y la seguridad tanto de los conductores como de los peatones que circulan a diario por las calles de Salta.