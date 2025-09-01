Se realizará una jornada abierta de asesoramiento al inquilino en la UNSa

La Municipalidad de Salta, junto a la Universidad Nacional de Salta, organizan la actividad denominada ‘Jornada abierta al inquilino: desafíos actuales’. Se trata de una propuesta gratuita destinada a estudiantes que alquilan para poder estudiar en la ciudad.

El encuentro se realizará el próximo jueves 4, a las 18, en el Auditorio Hugo Llimós de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, ubicado en avenida Bolivia 5150, 2º piso.

Durante la actividad se brindará información y asesoramiento sobre aspectos claves vinculados a los contratos de alquiler, aumentos de precio, reparaciones, plazos de vigencia y alternativas disponibles en caso de no poder continuar alquilando.

Al respecto, Alberto Córdoba, director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, sostuvo que “en la Universidad recibimos numerosas consultas, principalmente sobre cómo se actualiza el canon locativo, bajo qué índices y cada cuánto tiempo; también sobre la duración de los contratos y los requisitos que deben presentarse. Es un tema recurrente entre estudiantes, pero también hemos tenido consultas de propietarios que están celebrando su primer contrato de locación. Por eso, buscamos que el asesoramiento sirva tanto a inquilinos como a dueños, promoviendo una relación cordial y transparente”.

De esta manera, el funcionario indicó que, si bien la actividad está orientada principalmente a estudiantes, los vecinos que deseen participar de la charla también pueden acercarse.

Cabe recordar que aquellas personas que tengan algún inconveniente como consumidores, pueden concurrir al Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14. También se encuentra disponible para consultas el número de whatsapp 3872 542826.