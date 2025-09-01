El departamento de Criminalística de la Policía celebró los 52 años de su creación

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al jefe y subjefe de Policía, Diego Bustos y Walter Toledo, encabezaron el acto por el 52° aniversario de creación del Departamento Criminalística de la Policía de Salta.

La directora de la Policía Científica de Salta, Ivana Kalilek resaltó la importante labor de los profesionales que con profesionalidad trabajan para esclarecer la verdad en los distintos escenarios de un crimen, siendo fundamental reconocer a cada uno de los integrantes del área por la trascendencia de sus acciones que permiten brindar la evidencia científica para la que la Justicia puedan actuar como corresponde.

Por su parte, el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar destacó que, hasta la fecha se han logrado registrar 135 rastros positivos , que da cuenta de la eficacia en el trabajo pericial para la resolución de causas de alto impacto, gracias a la politíca institucional orientada a la mejora continua en capacitación del personal, la incorporación de herramientas tecnológicas y la modernización de los sistemas que fortalecen la labor policial.

Durante el acto, que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Jefatura, se hizo entrega de reconocimientos a personal destacado y a quienes se encuentran próximos al retiro. También se agradeció la labor articulada con el Ministerio Público Fiscal.

Participaron de la ceremonia la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, el jefe del Departamento Criminalística, Washington González, el Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, integrantes de la Jefatura Mayor policia, invitados especiales y familiares.