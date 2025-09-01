A menos de un año para el Mundial 2026 y con la Selección Argentina ya clasificada, la atención está puesta en la Finalissima ante España. Todo indica que tendá lugar en marzo, pero Lionel Scaloni se mostró en contra de la fecha y reclamó la mala organización: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Tal y como sucedió ante Italia en 2022, medirse frente a La Roja representa un desafío de gran dimensión que prepara a la Albiceleste para la cita mundialista en junio. No así para el DT, a quien le representa un estrés. "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", confesó.

La gran razón de un calendario apretado y casi sin lugar es la Nations League, torneo que ocupó gran espacio y atrasó las cosas por decisión del fútbol europeo. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, soltó. El calendario condicionó y la fecha más fáctible es marzo de 2026, apenas tres meses antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Fuente: TyC Sports