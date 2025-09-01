ONU Mujeres destacó la labor de la Provincia en materia de mujeres y diversidades

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, se reunió virtualmente con la oficial de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en Argentina, Magdalena Furtado, y con la coordinadora del programa País, Verónica Baracat, para profundizar en una nueva agenda conjunta. Estuvieron presentes las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad, y de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Inés Bocanera y Rosaura Gareca, respectivamente, y la directora de la Agencia de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Florencia Rivero.

Las autoridades del organismo internacional elogiaron el compromiso activo de la Provincia en este ámbito, destacando programas como "Constructoras", "Programadoras", el Centro de Autonomía Económica para las Mujeres y Diversidades, el Banco de Herramientas, el Sello de Espacios Igualitarios y Libres de Violencia por Motivos de Género (SEI), y el Plan provincial para la Igualdad. También reconocieron el acompañamiento, la orientación y la asistencia a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia de género.

"Tenemos una hoja de ruta clara y específica, y sabemos que debemos estar atentos a las nuevas demandas y necesidades", enfatizó Villada. "Por eso, también estamos enfocándonos en otros sectores que fomenten la participación activa de las mujeres y personas LGBTIQ+ como el agropecuario y el ganadero, y en la explotación de cobre, por ejemplo", agregó.

ONU Mujeres convocó a los mecanismos de mujeres y género de las 24 provincias para realizar un diagnóstico de sus necesidades y brechas, y trabajar conjuntamente en líneas de trabajo específicas y generales. "Salta ha sido y es una provincia muy activa en términos de mujeres y diversidades, con políticas sumamente claras", sostuvo Furtado. "Ahora, queremos proyectar conjuntamente a partir de las nuevas demandas y necesidades, tal como indica el Ministro", concluyó.

Acerca de ONU Mujeres

ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su trabajo se enfoca en liderar, coordinar y promover el compromiso con los derechos y la igualdad de género en la agenda internacional, trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, mejorar su empoderamiento económico, y aumentar su participación en la paz, la seguridad y el desarrollo.