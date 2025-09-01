Juicio Unidad Carcelaria 1: Declararon tres testigos de las defensas

En el inicio de la quinta semana del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, declararon tres personas como testigos.

La primera en hacerlo fue la hermana de uno de los guardiacárceles imputados. La mujer -también miembro del Servicio Penitenciario- relató que, al día siguiente de la detención de su hermano, fue obligada a tomar licencia y denunció haber sufrido persecuciones por parte de la cúpula de la institución, a la que denunció.

Posteriormente, declararon otras dos personas, quienes brindaron referencias personales favorables respecto de tres de los imputados.

La Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto- no realizó preguntas a ninguno de los testigos.

Finalmente, el Tribunal de Juicio —conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— informó que los alegatos están previstos para el lunes 8 de septiembre. Además, indicó que algunos de los acusados que solicitaron declarar lo harán entre miércoles y viernes de esta semana.

Tras ello, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, martes 2, a las 8;30.