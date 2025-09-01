Peregrinos de Santa Victoria Oeste inician su emotivo camino hacia la Catedral de Salta

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Esta mañana a las 8:00 unas 60 personas comenzaron su trayecto hacia el altar del Señor y la Virgen del Milagro.

Allí buscarán encontrarse a los pies del Señor y la Virgen del Milagro y renovar el pacto de fidelidad que cada año reúne a miles de salteños.

El padre Adrián Salas, párroco de la comunidad, destacó la participación de personas de diferentes provincias.

Antes de partir, los peregrinos compartieron una cena comunitaria.

Serán 14 días de peregrinación.