El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Peregrinos de Santa Victoria Oeste inician su emotivo camino hacia la Catedral de Salta

Este recorrido, de unos 500 kilómetros, es uno de los más largos y conmovedores de Sudamérica.

Salta Hoy

01 / 09 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Esta mañana a las 8:00 unas 60 personas comenzaron su trayecto hacia el altar del Señor y la Virgen del Milagro. 

Allí buscarán encontrarse a los pies del Señor y la Virgen del Milagro y renovar el pacto de fidelidad que cada año reúne a miles de salteños.

El padre Adrián Salas, párroco de la comunidad, destacó la participación de personas de diferentes provincias. 

Antes de partir, los peregrinos compartieron una cena comunitaria. 

Serán 14 días de peregrinación. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

