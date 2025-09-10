 imagen

Conductor ebrio con 2,37 gramos protagonizó un accidente en la Ruta Nacional 68

Ocurrió hoy alrededor de las 2:00 de la madrugada, a la altura de la Curva del INTA, en Cerrillos. Los tres ocupantes resultaron ilesos.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

El conductor de una camioneta Toyota Hilux, perdió el control y volcó mientras se dirigía a la capital.

El vehículo quedó apoyado sobre uno de los laterales en medio de la cinta asfáltica. 

Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios, el conductor de aproximadamente 30 años y los acompañantes de 25 y 60 años.

El test de alcoholemia dio positivo con 2,37 gramos de alcohol en sangre. 

Le secuestraron la licencia de conducir y se aplicaron las infracciones correspondientes.

Se supo que el conductor tiene domicilio en el barrio Pablo Saravia y los acompañantes en los barrios La Paz y Santa Ana. Todos de Salta capital.

Hubo desvíos en la zona hasta las 5:00 de la madrugada.

 

