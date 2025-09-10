 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Mañana se habilitará la feria del Milagro en el Parque San Martín

Los puesteros se manifestaron ayer en horas de la tarde y esta mañana reclamando por la disposición de los puestos. 

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Consideran que el lugar que les asignaron les provocará pérdidas económicas.

Indicaron que los reclamos seguirán hasta que las autoridades de la comuna escuchen sus pedidos.

“Esa plaza que da a la calle San Juan es insegura, hay prostitución y personas que se drogan, nosotros no queremos eso”, dijo una de las voceras.

Este jueves se habilitará la feria del Milagro 2025 en el Parque San Martín. Funcionará hasta el 15 de septiembre de 10 a 22 hs. 

A su turno, Esteban Carral, secretario de espacios públicos de la comuna dijo que “se está trabajando con ellos para escuchar sus pedidos”. Sin embargo aclaró que “no hay lugar para reubicarlos en el sector de la avenida San Martín o en otras plazas” 


El funcionario agregó que no hay ninguna denuncia por inseguridad correspondiente a la feria del  año pasado.  Y agregó que habrá un refuerzo en la presencia de los efectivos policiales en la zona
 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO