Mañana se habilitará la feria del Milagro en el Parque San Martín

Consideran que el lugar que les asignaron les provocará pérdidas económicas.

Indicaron que los reclamos seguirán hasta que las autoridades de la comuna escuchen sus pedidos.

“Esa plaza que da a la calle San Juan es insegura, hay prostitución y personas que se drogan, nosotros no queremos eso”, dijo una de las voceras.

Este jueves se habilitará la feria del Milagro 2025 en el Parque San Martín. Funcionará hasta el 15 de septiembre de 10 a 22 hs.

A su turno, Esteban Carral, secretario de espacios públicos de la comuna dijo que “se está trabajando con ellos para escuchar sus pedidos”. Sin embargo aclaró que “no hay lugar para reubicarlos en el sector de la avenida San Martín o en otras plazas”



El funcionario agregó que no hay ninguna denuncia por inseguridad correspondiente a la feria del año pasado. Y agregó que habrá un refuerzo en la presencia de los efectivos policiales en la zona

