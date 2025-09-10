Condenaron a un ex funcionario municipal por abusar sexualmente de menores
Se trata de Diego Nicolás Cruz, de 25 años, quien recibió 14 años de prisión efectiva por cuatro hechos de grooming y dos de violación.
Salta Hoy
10 / 09 / 2025
VER GALERÍA
El sujeto además contagió enfermedades sexuales a sus víctimas.
El aberrante caso se conoció luego que los padres de un adolescente descubrieran que el hombre chateaba con el chico con fines sexuales.
Fue así que Cruz citó al menor de edad en el Parque San Martín y allí fue detenido por la policía.