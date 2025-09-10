Se habilitó el Mapa Peregrino
Sirve para asistir con información útil a los peregrinos en su camino hacia la Catedral Basílica de Salta.
Salta Hoy
10 / 09 / 2025
La plataforma de la Secretaría de Modernización reúne información sobre puestos sanitarios y policiales, postes de SOS, conectividad, hidratación y alimentación.
Se recuerda que también se encuentra operativa la aplicación “Soy Peregrino”, disponible para su descarga en la página de la Policía de Salta.
-> Link de descarga policiadesalta.gob.ar