La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se habilitó el Mapa Peregrino

Sirve para asistir con información útil a los peregrinos en su camino hacia la Catedral Basílica de Salta.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La plataforma de la Secretaría de Modernización reúne información sobre puestos sanitarios y policiales, postes de SOS, conectividad, hidratación y alimentación.

Se recuerda que también se encuentra operativa la aplicación “Soy Peregrino”,  disponible para su descarga en la página de la Policía de Salta.

-> Link de descarga policiadesalta.gob.ar

AM840

FM96.9

