Muerte sobreviniente: Falleció un motociclista tras un accidente en Tartagal
El choque entre una camioneta y una motocicleta ocurrió el domingo pasado a las 7:00 en la intersección de las calles Richieri y Aráoz, en la zona del macrocentro de la ciudad norteña.
Salta Hoy
10 / 09 / 2025
VER GALERÍA
El conductor del motovehículo de 38 años, por el estado de salud fue derivado al hospital de la ciudad de Orán.
Anoche, alrededor de las 22:30 murió como consecuencia de las graves heridas.
Las estadísticas indican que se convirtió en la segunda muerte en el mes de septiembre en accidentes de tránsito en la provincia, mientras suman 82 muertos desde que comenzó el año.