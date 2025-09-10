Multaron al propietario de una confitería en la que funcionaba un “after”
El local, ubicado en Urquiza al 400, ya registraba antecedentes de clausura previas, permitía el ingreso de numerosa cantidad de personas que permanecían en el interior hasta las 10:00 de la mañana, con música a alto volumen.
10 / 09 / 2025
En la causa se cuentan numerosas llamadas al Sistema de Emergencias 911 y denuncias vecinales, el Centro de Coordinación Operativa reportó 84 registros de desorden público, 37 por ruidos molestos, 22 por desorden público con más de diez personas y 11 por consumo de alcohol en la vía pública.