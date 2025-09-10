 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Clausuraron un supermercado de calle La Florida al 300

Se debió a la presencia de heces de roedores y mercadería vencida en las góndolas.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Aunque el local tenía habilitación comercial, no contaba con póliza de seguro ni estudio de seguridad. 

Durante la inspección, en el marco del Operativo Gastronómico del Milagro, se encontraron heces de ratas en varias áreas del local. 

Además, había productos vencidos a la venta y carne molida sin rotulación adecuada. 

Debido a estas infracciones, se decidió realizar la clausura preventiva del supermercado.

 

AM840

FM96.9

