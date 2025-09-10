Clausuraron un supermercado de calle La Florida al 300

Aunque el local tenía habilitación comercial, no contaba con póliza de seguro ni estudio de seguridad.

Durante la inspección, en el marco del Operativo Gastronómico del Milagro, se encontraron heces de ratas en varias áreas del local.

Además, había productos vencidos a la venta y carne molida sin rotulación adecuada.

Debido a estas infracciones, se decidió realizar la clausura preventiva del supermercado.