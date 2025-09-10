 imagen

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Zapata, duro con el gobernador Sáenz

El diputado libertario representante de la provincia de Salta, Carlos Zapata, analizó el aplastante triunfo del peronismo kirchnerista contra los representantes de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

“Eran los números esperables para un territorio netamente peronista: La Libertad Avanza es una fuerza joven de hace solo dos años versus un partido con 40 años de antigüedad en Buenos Aires”, indicó.

Zapata manifestó que se aprende de los errores y que el gobierno encabezado por Milei realizará los ajustes necesarios en vista al mes de octubre.

Reclamó al gobernador Gustavo Sáenz por haber usado la frase “paloma de iglesia” para referirse al Gobierno nacional.

“Le falta a la verdad porque Salta es una de las preferidas por la cantidad de obras que recibió”, dijo el legislador libertario.

Disparó de nuevo contra el gobernador salteño indicando que realiza declaraciones sobreactuadas en medios porteños. “Sáenz tiene menos palabra que las películas mudas de Carlitos Chaplin”, indicó.

