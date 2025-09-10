Zapata, duro con el gobernador Sáenz

“Eran los números esperables para un territorio netamente peronista: La Libertad Avanza es una fuerza joven de hace solo dos años versus un partido con 40 años de antigüedad en Buenos Aires”, indicó.

Zapata manifestó que se aprende de los errores y que el gobierno encabezado por Milei realizará los ajustes necesarios en vista al mes de octubre.

Reclamó al gobernador Gustavo Sáenz por haber usado la frase “paloma de iglesia” para referirse al Gobierno nacional.

“Le falta a la verdad porque Salta es una de las preferidas por la cantidad de obras que recibió”, dijo el legislador libertario.

Disparó de nuevo contra el gobernador salteño indicando que realiza declaraciones sobreactuadas en medios porteños. “Sáenz tiene menos palabra que las películas mudas de Carlitos Chaplin”, indicó.