Recordaron que el suicidio puede prevenirse con acompañamiento

“Esta es una problemática de salud mental y es mejor hablar de ella que silenciarla”, indicó por Radio Salta, Gisela Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia.

Hoy se recuerda el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La fecha fue impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, para generar conciencia en la población de que el suicidio se puede prevenir.

"Aunque anteriormente se pensaba que era mejor no hablar del tema en los medios, hoy se reconoce que la manera de abordarlo es clave para tratar esta grave problemática", explicó la especialista.

Para realizar consultas para atención profesional se puede concurrir al Centro de Salud u hospital más cercano al domicilio.

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública cuenta con un Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en Episodios de Suicidio o Intento de Suicidio para acompañamiento y contención de familiares y allegados.

El servicio funciona dentro de las instalaciones del centro de salud N° 63 “Dr. Roberto Nazr”, ubicado en avenida Sarmiento 655, de la ciudad de Salta, en el horario de lunes a viernes de 7 a 15. También brinda asistencia a través del teléfono (0387) 4213387.

Pese al esfuerzo del Estado, los profesionales “reconocen que el sistema público está colapsado”, según indicó Pedersen.

La profesional recordó que ante una situación de emergencia ante ideas suicidas se puede acudir al Sistema de Emergencias 9-1-1 porque ellos están preparados con psicólogos para ese tipo de situaciones y hacen las derivaciones correspondientes.