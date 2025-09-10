 imagen

Una chica de 17 años murió al arrojarse desde un edificio frente a la terminal de ómnibus

Los pedidos de auxilio llegaron al Sistema de Emergencias 911 minutos antes del mediodía, por lo ocurrido en los departamentos amarillos.

La Unidad Fiscal especializada en Femicidios está investigando el caso, aunque no se descarta que haya sido una decisión personal. 

Los vecinos y amigos de la joven están conmocionados por la tragedia. 

El área fue acordonada por la policía para facilitar la investigación. 

Aún se desconoce si la adolescente residía en el edificio o si estaba de visita.

 

