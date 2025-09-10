Una chica de 17 años murió al arrojarse desde un edificio frente a la terminal de ómnibus

La Unidad Fiscal especializada en Femicidios está investigando el caso, aunque no se descarta que haya sido una decisión personal.

Los vecinos y amigos de la joven están conmocionados por la tragedia.

El área fue acordonada por la policía para facilitar la investigación.

Aún se desconoce si la adolescente residía en el edificio o si estaba de visita.