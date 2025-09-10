 imagen

Más de 2.000 peregrinos del sur de la provincia ya caminan al Milagro

Rosario de la Frontera, La Candelaria y Metán, iniciaron hoy el recorrido.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

Desde el norte, más de 300 peregrinos de Orán avanzan con fe para participar de la Fiesta del Milagro. Los grupos descansan en distintas localidades y suman devotos a cada paso.

Los peregrinos de Santa Victoria Oeste atraviesan hoy rutas jujeñas rumbo al Milagro salteño.

Hoy a las 5 de la madrugada partieron desde El Palomar los peregrinos de la Quebrada del Toro con un grupo de más de 5 mil personas. 

Antofagasta de la Sierra, Tolar Grande, Mina Patito, y Olacapato llegaron a San Antonio de los Cobres.

Hoy tendrán jornada de descanso y en la madrugada de este jueves comienza la gran Peregrinación de la Puna.

 

