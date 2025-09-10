Más de 2.000 peregrinos del sur de la provincia ya caminan al Milagro

Desde el norte, más de 300 peregrinos de Orán avanzan con fe para participar de la Fiesta del Milagro. Los grupos descansan en distintas localidades y suman devotos a cada paso.

Los peregrinos de Santa Victoria Oeste atraviesan hoy rutas jujeñas rumbo al Milagro salteño.

Hoy a las 5 de la madrugada partieron desde El Palomar los peregrinos de la Quebrada del Toro con un grupo de más de 5 mil personas.

Antofagasta de la Sierra, Tolar Grande, Mina Patito, y Olacapato llegaron a San Antonio de los Cobres.

Hoy tendrán jornada de descanso y en la madrugada de este jueves comienza la gran Peregrinación de la Puna.