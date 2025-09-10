Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El presidente, Javier Milei, presentará el próximo lunes 15 de septiembre, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional.

El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de 2023. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral.

La presentación del Presupuesto 2026

En medio de cambios en la estrategia política, el Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 en la fecha límite que establece el marco legal. La noticia llega en medio del establecimiento de distintas mesas políticas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores de la política tras la derrota en territorio bonaerense.

Antes del anuncio, el Presidente encabezó en Casa Rosada una reunión de Gabinete en la que se establecieron las prioridades de gestión antes de que inicie el camino para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

También fue confirmado como flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quién se sumará a la mesa de diálogo federal, para fortalecer la relación con los distritos.

Más allá del horario y de la fecha, por el momento desde el Gobierno no dieron mayores detalles sobre el contenido de la propuesta y el lugar donde será presentado.

El debate alrededor del Presupuesto

La última presentación fue realizada el 14 de septiembre de 2024, en otro momento político del Gobierno. Allí, el Presidente presentó un esquema en el que la economía creciera un 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, y que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207 en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

En la presentación del año pasado, Milei - con un Santiago Caputo ocupando un rol principal - montó una puesta en el Congreso para dar a conocer el Presupuesto. El anuncio contó con la presencia de ministros y un lugar destacado para el equipo económico.

Hoy la realidad es otra y la expectativa continúa puesta sobre cuál será la estrategia de un Gobierno que golpeado por resultados electorales y escándalos por presunta corrupción en ANDIS. Sin mayores detalles sobre el contenido del discurso, Milei buscará volver a controlar la agenda del debate público y trazar alianzas de cara a las elecciones de octubre.

