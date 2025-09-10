La Municipalidad colocó nuevo pavimento en el barrio El Tribuno

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó tareas de repavimentación en el barrio El Tribuno, más precisamente en la calle La Gaceta al 2.300.

Se trata de una de las arterias más utilizadas por los vecinos del barrio y que se encontraba deteriorada, dificultando la normal circulación vehicular.

Ante ello, se procedió a nivelar la calzada preexistente para luego colocar el nuevo asfalto, previo riego de liga e instalación de la malla geotextil.

Estas acciones brindarán mayor seguridad vial en la zona y mejor calidad de vida a los vecinos.

Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, es de rápido secado y es habilitado a las pocas horas de culminado el trabajo.

La obra se realizó con recursos propios y con el personal municipal de la Planta Asfáltica.