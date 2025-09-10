 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se clausuró un supermercado por malas condiciones de higiene

El local se encuentra en calle La Florida al 300. Había heces de roedores en distintas partes del local. También los inspectores de Control Comercial retiraron alimentos vencidos, exhibidos en góndola. Ya se hicieron 300 controles como parte de los Operativos del Milagro.   

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del Operativo Gastronómico del Milagro que lleva adelante Control Comercial, se clausuró un supermercado de La Florida al 300. El motivo de la clausura preventiva fue la presencia de heces de roedores y mercadería vencida en las góndolas.

Si bien el local contaba con la habilitación comercial al momento de la inspección, en el relevamiento de documentación no contaba con póliza de seguro, ni estudio de seguridad. Durante el recorrido del local, las heces de roedores vivos y muertos, estaban en el depósito, salón de ventas, debajo de heladera exhibidora y dentro de cámara de frío.

En cuanto a los productos vencidos, estaban en góndolas para la venta al público. También se encontró carne molida en un recipiente, sin rotulación ni las condiciones de bromatología adecuadas. Se pudieron retirar tres bultos de productos vencidos. Se labraron Acta de Decomiso y Acta de Infracción. Sumado a esto no se contaba con la totalidad de los Carnet de Manipulación de Alimentos y faltan 2 extintores según bomberos.

Dada la multiplicidad de infracciones que atentan contra la salud pública, se procede a realizar clausura preventiva del local. Hasta el momento los inspectores de control comercial realizaron más de 300 operativos, como parte del refuerzo de las medidas de seguridad gastronómica en este tiempo del Milagro.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO