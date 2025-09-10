Se clausuró un supermercado por malas condiciones de higiene

En el marco del Operativo Gastronómico del Milagro que lleva adelante Control Comercial, se clausuró un supermercado de La Florida al 300. El motivo de la clausura preventiva fue la presencia de heces de roedores y mercadería vencida en las góndolas.

Si bien el local contaba con la habilitación comercial al momento de la inspección, en el relevamiento de documentación no contaba con póliza de seguro, ni estudio de seguridad. Durante el recorrido del local, las heces de roedores vivos y muertos, estaban en el depósito, salón de ventas, debajo de heladera exhibidora y dentro de cámara de frío.

En cuanto a los productos vencidos, estaban en góndolas para la venta al público. También se encontró carne molida en un recipiente, sin rotulación ni las condiciones de bromatología adecuadas. Se pudieron retirar tres bultos de productos vencidos. Se labraron Acta de Decomiso y Acta de Infracción. Sumado a esto no se contaba con la totalidad de los Carnet de Manipulación de Alimentos y faltan 2 extintores según bomberos.

Dada la multiplicidad de infracciones que atentan contra la salud pública, se procede a realizar clausura preventiva del local. Hasta el momento los inspectores de control comercial realizaron más de 300 operativos, como parte del refuerzo de las medidas de seguridad gastronómica en este tiempo del Milagro.