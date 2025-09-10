 imagen

Más de 9 mil estudiantes salteños obtuvieron las Becas de Progresar Superior

Son alumnos de profesorados y tecnicaturas que tienen entre los 18 y 24 años. 

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En 2025, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas acompañó a miles de estudiantes de la provincia en todo el proceso de inscripción a la primera convocatoria del Programa Progresar Educación Superior. Con esta modalidad se logró garantizar el acceso a las becas.

Los beneficiarios son alumnos de profesorados y tecnicaturas de instituciones terciarias que tienen entre 18 y 24 años de edad y los ingresos de sus grupos familiares no superan la sumatoria de tres salarios Mínimos, Vitales y Móviles vigente en Argentina.

Desde Políticas Socioeducativas, en articulación con las instituciones educativas de la provincia, lleva adelante un trabajo coordinado de seguimiento y monitoreo de las trayectorias académicas de los estudiantes. Gracias a este compromiso compartido, la información se registra en la plataforma nacional del PROGRESAR, garantizando transparencia y fortaleciendo el derecho a la educación superior.

Este acompañamiento de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, continuó en la segunda convocatoria que cerró el 5 de septiembre, con el objetivo de que los estudiantes puedan fortalecer sus trayectorias académicas y profesionales.

