EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Comenzaron los preparativos para la Feria del Milagro

En horas de la mañana, empezó el armado de los juegos para niños, los cuales se ubicarán en la plaza D, en Santa Fe entre Mendoza y San Juan. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Falta tan solo un día para que se ponga en marcha la tradicional Feria del Milagro. Es por eso que ya comenzaron los preparativos para la misma, que funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

Esta mañana empezó el armado de los juegos para niños, los cuales se ubicarán en la plaza D, en Santa Fe entre Mendoza y San Juan, y donde se espera una gran concurrencia. Además, en esa plaza habrá más de 100 puestos.

«Se está acondicionando todo en la plaza de los niños y la familia, como la llamamos nosotros. Buscamos que la gente pueda recorrer los puestos que habrá en la plaza mientras sus niños también disfrutan de los mejores juegos», explicó Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, sobre la plaza D, uno de los más grandes atractivos de la feria.

Desde el área confirmaron que habrá promociones y que los precios serán accesibles para todos los juegos, que serán los siguientes:

-Fortaleza

-Castillo del Terror

-Plaza Blanda

-Toro mecánico

-Reloj Humano

-Isla Pirata

-Pileta con rollers acuática

-kioscos de kermes

También confirmaron que los puestos de las demás plazas empezarán a ubicarse esta noche, para que mañana a partir de las 10 esté todo listo para el inicio.

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.

 

AM840

FM96.9

