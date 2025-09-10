Comenzaron los preparativos para la Feria del Milagro

Falta tan solo un día para que se ponga en marcha la tradicional Feria del Milagro. Es por eso que ya comenzaron los preparativos para la misma, que funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

Esta mañana empezó el armado de los juegos para niños, los cuales se ubicarán en la plaza D, en Santa Fe entre Mendoza y San Juan, y donde se espera una gran concurrencia. Además, en esa plaza habrá más de 100 puestos.

«Se está acondicionando todo en la plaza de los niños y la familia, como la llamamos nosotros. Buscamos que la gente pueda recorrer los puestos que habrá en la plaza mientras sus niños también disfrutan de los mejores juegos», explicó Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, sobre la plaza D, uno de los más grandes atractivos de la feria.

Desde el área confirmaron que habrá promociones y que los precios serán accesibles para todos los juegos, que serán los siguientes:

-Fortaleza

-Castillo del Terror

-Plaza Blanda

-Toro mecánico

-Reloj Humano

-Isla Pirata

-Pileta con rollers acuática

-kioscos de kermes

También confirmaron que los puestos de las demás plazas empezarán a ubicarse esta noche, para que mañana a partir de las 10 esté todo listo para el inicio.

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.