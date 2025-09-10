Mercado San Miguel: por 3er mes consecutivo se mantienen los valores en huevos y legumbres

El Ente Descentralizado del Mercado San Miguel, en su anexo de pasaje Miramar 433, dio a conocer los valores de los productos que se ofrecen en el lugar. Se remarcó que, por tercer mes consecutivo, no hubo incrementos en huevos, legumbres, granos y semillas.

Los locatarios del anexo entienden la situación económica actual y tratan de sostener los precios de muchos productos de consumo diario en el hogar de los salteños.

Los huevos en este predio se mantienen, tanto por maple como por docenas, en los siguientes valores:

*HUEVOS MEDIANOS $5.300 el maple.

*HUEVOS SELECCIÓN $5.800 el maple.

*HUEVOS SUPERGRANDES $6.500 el maple.

Por su parte legumbres, granos, semillas y derivados registran desde hace meses un stop en las subas:

*POROTOS PALLARES $6.000 el kilo.

*POROTO ALUBIA $3.000 el kilo.

*POROTO NEGRO $3.000 el kilo.

*POROTO CARIOCA $3.000 el kilo.

*POROTO ADUKI $3.000 el kilo.

*POROTO COLORADO $3.000 el kilo.

*HABAS $4.000 el kilo.

*MOTE $4.000 el kilo.

*MAÍZ PELADO $3.000 el kilo.

*LOCRILLO $3.000 el kilo.

*MANÍ BOLIVIANO $6.000 el kilo.

*MANÍ PARA PRALINÉ $4.000 el kilo.

*AVENA INSTANTÁNEA $4.000 el kilo.

*AVENA INTEGRAL $3.000 el kilo.

*GARBANZO $3.000 el kilo.

*TRIGO BOLIVIANO $4.000 el kilo.

*TRIGO NACIONAL $3.000 el kilo.

*API (de maíz morado) $5.000 el kilo.

*HARINA DE MAIZ $1.500 el kilo.

*QUINOA $8.000 el kilo.

*MAÍZ BLANCO PELADO $5.000 el kilo.

*CHUZO $6.000 el kilo.

*AJÍ PANCA $2.000 los 100 g.

*LENTEJAS TURCAS $6.000 el kilo.

*FRANGOLLO $2.500 el kilo.

*MAÍZ PISINGALLO $2.000 el kilo.

*TRIGO BURGOL $3.000 el kilo.

*SOJA TEXTURIZADA $3.5000 el kilo.

En cuanto a frutos secos este anexo ofrece los siguientes precios:

*NUECES MARIPOSAS $2.500 los 100 g.

*NUECES CRIOLLAS $2.000 los 100 g.

*NUECES CON CÁSCARA $8.000 el kilo

*FRUTOS SECOS MIX DEPORTIVO $1.500 los 100 g.

*FRUTOS SECOS MIX TROPICAL $1.5000 los 100 g.

*FRUTOS SECOS MIX PROTEICO $1.500 los 100 g.

*FRUTOS SECOS MIX PREMIUM $2.500 los 100 g.

*FRUTOS SECOS MIX PATAGÓNICO $2.500 los 100 g.

*CASCARILLA DE CACACO $1.500 los 100 g.

Otros productos relevados son las especias que tienen durante septiembre, el siguiente comportamiento:

*PIMENTÓN DE CACHI $1.600 los 100 g.

*PIMIENTA DE CACHI $1.600 los 100 g.

*COMINO DE CACHI $600 los 100 g

*AJÍ CRIOLLO $600 los 100 g.

*AJÍ LOCOTO $1.600 los 100 g.

*AJÍ CAYENA $600 los 100 g.

*AZAFRÁN $1.600 los 100 g.

*CURCUMA $600 los 100 g.

*CURCUMA EN RAÍZ $1.000 los 100 g.

*ADOBO DE POLLO $600 los 100 g.

*ADOBO DE CARNE $600 los 100 g.

*ADOBO DE PIZZA $600 los 100 g.

*CONDIMENTO PARA GUISO $600 los 100 g.

*CHIMICHURRI $600 los 100 g.

*JENGIBRE $1.000 los 100 g.

*CARAMELOS ALFEÑIQUES $1.800 los 100 g.