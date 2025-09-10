Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
Más de 30 atletas representarán en Santa Fe, a nuestra provincia, en el certamen organizado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.
10 / 09 / 2025
La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.
La comitiva que representa a Salta en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) está integrada por 46 representantes: 34 atletas y 12 técnicos, que llevarán la bandera provincial a una de las competencias más importantes del calendario nacional.
Los atletas salteños que participan de los Juegos son : Milagros D’Amico (atletismo), Leonardo Albarracín (atletismo), Maximiliano Díaz (atletismo), Maximiliano Albarracín (atletismo), Ricardo Colque (ciclismo MTB), Máximo Mena (judo), Maximiliano Farfán (judo), Andrés Guari (karate), Eduardo Bermejo (karate), Lucas Rocabado (karate), Verónica Rinaldi (karate), Selena Ibarra (karate), Alejandra Calderón (karate), Bianca Espina (karate), Jimena Arias (karate), Mariana Saldaño (karate), Francisco Caliba (karate), Solana Mercado (levantamiento de pesas), Nicolás Barrera (levantamiento de pesas), Joan Paz (levantamiento de pesas), Emiliano López (taekwondo), Facundo Albornoz (taekwondo), Pablo Acosta (ajedrez), Nerina Gaite (ajedrez), Carolina Díaz (gimnasia trampolín), Nerea Luna (pentatlón moderno), Iván Cruz (tiro deportivo), Andrés Díaz (béisbol 5), Ámbar Saracho (béisbol 5), Emilia Suárez (béisbol 5), Tiana Cala (béisbol 5), Alfonsina Jarruz (béisbol 5), Thiago Palacios (béisbol 5), Valentín Altamirano (béisbol 5), Facundo Pinto (béisbol 5).
Los técnicos que acompañan a los deportistas son: Carlos Visentini (atletismo), Mirko Del Pin (judo), Elizabeth Copes (judo), Oscar Caliba (karate), Norma Pinto (karate), Jesús Burgos (levantamiento de pesas), José Paz (levantamiento de pesas), Pablo Guerra (taekwondo), Sebastián Palomo (ajedrez), Roberto Fayón (gimnasia trampolín), José Ortuño (béisbol 5), Bibiana Galindo (béisbol 5).
Desde el Gobierno de la Provincia se acompaña y apoya a cada deportista que representa a Salta en competencias, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo deportivo y el alto rendimiento en todo el territorio.