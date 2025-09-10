Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Más de 30 atletas representarán en Santa Fe, a nuestra provincia, en el certamen organizado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

Deportes

La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.

La comitiva que representa a Salta en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) está integrada por 46 representantes: 34 atletas y 12 técnicos, que llevarán la bandera provincial a una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Los atletas salteños que participan de los Juegos son : Milagros D’Amico (atletismo), Leonardo Albarracín (atletismo), Maximiliano Díaz (atletismo), Maximiliano Albarracín (atletismo), Ricardo Colque (ciclismo MTB), Máximo Mena (judo), Maximiliano Farfán (judo), Andrés Guari (karate), Eduardo Bermejo (karate), Lucas Rocabado (karate), Verónica Rinaldi (karate), Selena Ibarra (karate), Alejandra Calderón (karate), Bianca Espina (karate), Jimena Arias (karate), Mariana Saldaño (karate), Francisco Caliba (karate), Solana Mercado (levantamiento de pesas), Nicolás Barrera (levantamiento de pesas), Joan Paz (levantamiento de pesas), Emiliano López (taekwondo), Facundo Albornoz (taekwondo), Pablo Acosta (ajedrez), Nerina Gaite (ajedrez), Carolina Díaz (gimnasia trampolín), Nerea Luna (pentatlón moderno), Iván Cruz (tiro deportivo), Andrés Díaz (béisbol 5), Ámbar Saracho (béisbol 5), Emilia Suárez (béisbol 5), Tiana Cala (béisbol 5), Alfonsina Jarruz (béisbol 5), Thiago Palacios (béisbol 5), Valentín Altamirano (béisbol 5), Facundo Pinto (béisbol 5).
Los técnicos que acompañan a los deportistas son: Carlos Visentini (atletismo), Mirko Del Pin (judo), Elizabeth Copes (judo), Oscar Caliba (karate), Norma Pinto (karate), Jesús Burgos (levantamiento de pesas), José Paz (levantamiento de pesas), Pablo Guerra (taekwondo), Sebastián Palomo (ajedrez), Roberto Fayón (gimnasia trampolín), José Ortuño (béisbol 5), Bibiana Galindo (béisbol 5).

Desde el Gobierno de la Provincia se acompaña y apoya a cada deportista que representa a Salta en competencias, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo deportivo y el alto rendimiento en todo el territorio.

AM840

FM96.9

