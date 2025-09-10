 imagen

Charlie Kirk, activista aliado de Trump, murió tras ser baleado en un evento universitario en Utah

Fue hospitalizado en estado crítico tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. 

Mundo

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El influyente comentarista y activista conservador Charlie Kirk, cofundador y director general de Turning Point USA, murió en un hospital tras recibir un disparo en el cuello este miércoles durante un evento universitario en Orem, Utah. El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes en la Universidad del Valle de Utah, generando conmoción y condenas de diversas figuras políticas.

Un sospechoso ya está bajo custodia de las autoridades. Según supo Noticias Argentinas, el incidente se produce en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos.

El ataque en el campus y la reacción
Videos difundidos en redes sociales desde el campus muestran a Kirk hablando bajo una carpa blanca cuando se escucha un único disparo. Inmediatamente, se ve a Kirk levantando su mano derecha mientras sangre brota de su cuello, seguido de jadeos y gritos de los espectadores que comienzan a correr

Kirk estaba participando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, un evento que había generado controversia en el campus. Una petición online para prohibir su aparición había reunido casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su "compromiso con la libertad de expresión".

El presidente Donald Trump y numerosos funcionarios republicanos y demócratas lamentaron su deceso.

 

Fuente: Noticias Argentinas 

