Cómo garantizar la seguridad alimentaria durante el Milagro

El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa de Bromatología, insta a la población que forma parte de las festividades por el Señor y la Virgen del Milagro a reforzar una serie de recomendaciones que son claves para garantizar la seguridad alimentaria de los peregrinos y de quienes los asisten.

“El objetivo principal es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y asegurar una experiencia saludable para todos los feligreses”, señaló la jefa del programa de Bromatología, Marta Chuchuy.

Recomendaciones para los peregrinos:

• Lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol en gel antes de comer y después de ir al baño.

• Llevar una botella de agua segura para mantenerse hidratado durante el recorrido.

• Consumir alimentos preparados, como sándwiches o viandas, inmediatamente después de recibirlos.

• Evitar alimentos crudos o poco cocidos, priorizando opciones que hayan sido sometidas a una cocción completa.

Recomendaciones para quienes asisten a los peregrinos:

• Abastecerse de suficiente agua potable en contenedores limpios y preferiblemente con grifo, para consumo, preparación de alimentos y lavado de manos.

• Contar con bolsas para la correcta disposición de los residuos, evitando la acumulación de basura y la proliferación de vectores.

• Mantener una adecuada higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos y el uso de elementos de protección como barbijos y guantes, especialmente al manipular alimentos.

• Si preparan comidas para los peregrinos, asegurarse de lavarse bien las manos antes de manipular los alimentos, evitar mezclar alimentos crudos con cocidos, usar el cabello recogido y cofia o gorra, y ofrecer preparaciones cocidas en lugar de alimentos crudos.

• Conservar los alimentos de manera adecuada, respetando las temperaturas de refrigeración y evitando la exposición prolongada al calor.