EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta impulsa la vitivinicultura orgánica con expertos nacionales

Más de 140 personas se dieron cita en la disertación a cargo de la reconocida enóloga Victoria Brond. La actividad se realizó en el marco de la Agenda Vitivinícola Federal 2025-2026 que promueven el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los Gobiernos Provinciales.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

En el Centro Cívico Grand Bourg, y también de forma virtual,  tuvo lugar la jornada “Desafíos y oportunidades para la producción orgánica vitivinícola”. Productores primarios de uva, elaboradores y comercializadores de vino formaron parte de la charla, cuyo objetivo fue informar acerca de la vitivinicultura orgánica en el mundo, las tendencias internacionales de consumo de vino, posibilidades de exportación y posicionamiento como productores orgánicos en el sector vitivinícola.

Rodrigo Monzo, secretario de Industria, Comercio y Empleo; y Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario, realizaron la apertura de la actividad, que entre sus metas estaba planteada la búsqueda y sostenibilidad de los negocios según la dinámica actual de los mercados potenciales y actuales. 

Al finalizar la capacitación, el Secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo, destacó la realización de eventos de estas características porque permiten hablar de lo que se viene en materia de producción vitivinícola orgánica, pero también para atender, escuchar y reflexionar sobre mercadeo, ya que el consumo de vinos de ese tipo está en alza. El funcionario planteó la importancia de ver cada oportunidad y cada desafío que presenta este tipo de producto, dijo además que: “es allí donde debemos captar al público joven, ver hacia qué lugar va el consumo y cambiar los paradigmas para satisfacer las necesidades de la gente”.

En su disertación, a más de 140 inscriptos, la enóloga Victoria Brond expuso sobre tendencias de mercado, la importancia de las alianzas y la necesidad de un trabajo conjunto entre gobiernos, organismos, certificadoras y productores para poder estar alineados a las preferencias internacionales de consumo de vino, puntualmente en este caso, orgánico. En ese contexto, Brond dijo que “la producción orgánica es una certificación por tercera parte. Está a cargo de un ente certificador que audita y certifica el cumplimiento de requerimientos enfocados en el no uso de insumos de síntesis química, y en el no uso de organismos genéticamente modificados”.

Posteriormente, explicó que el consumo de vinos orgánicos va también detrás de la tendencia de una alimentación más consciente, de una alimentación más sana en un segmento que va creciendo en el mundo. Teniendo en cuenta esas preferencias, la Licenciada en Enología planteó que: “el segmento de vinos orgánicos en el mundo viene creciendo desde hace 20 años, con lo cual es muy importante para la viticultura argentina estar alineada a esas tendencias de mercado”.

Durante la charla, informaron que las nuevas generaciones son las que más se vuelcan al consumo de vinos orgánicos, en menor cantidad de litros anuales por persona, pero con un enfoque en la conciencia y el tipo de alimento que consumen. Esto sucede debido a que la agricultura orgánica permite la no utilización de agregados, pero también obtener productos diferenciales, transformándolos en más atractivos para consumidores jóvenes.
 
La Agenda Vitivinícola Federal 2025-2026 es un plan de trabajo diseñado en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), y que se sintetiza en distintas líneas de acción.

Participaron en la actividad el subsecretario de Comercio, Luis García Bes; el subsecretario de Gestión Productiva, Pablo Fernández Savoy; el director general de Agricultura, Juan Garay; y el director general de Emprendedores, Gonzalo Guerineau.
 

