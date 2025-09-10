Avanza la renovación de colectoras y conexiones domiciliarias en zona sudeste

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, visitó la obra de renovación de cañerías de cloacas y reemplazo de conexiones domiciliarias que se ejecuta en barrio San Ignacio.

Con distintas etapas en ejecución, esta semana se trabajó en la instalación de la nueva boca de registro, en donde las tareas se realizaron a cuatro metros de profundidad. A partir de la renovación se busca optimizar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento en la zona.

Asimismo se informó que se interviene en más de 500 metros y que, finalizada la obra, el impacto alcanzará a más de 5.000 vecinos, mejorando su calidad de vida.

“Esta obra es una muestra más de que llegamos con soluciones concretas para continuar transformando las comunidades de Salta, creemos en un Estado que resuelve y que se ocupa de cada situación que lo requiera. Estamos para eso, somos gestores de cada uno de los vecinos”, explicó Jarsún.