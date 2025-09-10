 imagen

B° La Paz: Importante operativo de detención de integrantes de dos bandas antagónicas

En las imágenes difundidas a través de la página de un diario digital en la red social facebook, se observa una pelea entre varios individuos, con elementos contundentes, como piedras y armas blancas. Ambas bandas tenían atemorizados a los vecinos de la zona, a quienes habrían acosado y amenazado. 

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

A partir de una notitia criminis, la fiscal penal 6 interina, Mercedes de la Cuesta, inició una investigación por un hecho registrado en barrio La Paz y protagonizado por dos grupos antagónicos.

En el video se ve a un grupo de hombres y mujeres enfrentándose en una pelea y arrojándose piedras, entre los elementos contundentes que se observan. Más adelante, se puede apreciar que se producen daños a un vehículo y se ve a un sujeto portando un arma hechiza.

Entre las primeras medidas, la fiscal dispuso la inmediata intervención del Grupo Investigativo Sector 3, de cuyas primeras averiguaciones se desprende que no sería la primera vez que se suscita este tipo de incidentes entre los integrantes de dos conocidos grupos antagónicos. Entre los ilícitos que se registran, se cuentan daños, lesiones, amenazas y contravenciones (desórdenes y enfrentamientos).

Tras una exhaustiva búsqueda en registros policiales, relevamientos de testigos y recopilación de información, con el fin de procurar la individualización de los sospechosos, —quienes serían integrantes de estos grupos de pertenencia—, se logró establecer que se trata de los conocidos como “La Cuadra” y “La Plaza”.

La mayoría de los individuos registran antecedentes penales, incluso algunos de ellos tienen medidas restrictivas vigentes de prohibición de salir de la provincia y/o del país.

El Juzgado de Garantías 4 libró órdenes de allanamiento en diferentes inmuebles de los barrios Libertad, La Paz y Villa Asunción. Durante los procedimientos se procedió a la detención de 14 hombres y 1 mujer, todos mayores de edad.

Al momento de proceder al secuestro de elementos de interés para la causa, se hallaron diversos objetos de fabricación casera, entre ellos armas punzocortantes —algunas conocidas como “arpones”— que podrían ser utilizadas para agredir o causar lesiones, así como otros elementos de dudosa procedencia.

Tras las detenciones, la fiscal penal Mercedes de la Cuesta imputó de forma provisional a los 14 hombres y la mujer, todos mayores de edad, por la presunta comisión del delito de intimidación pública.

Durante las diferentes audiencias de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar. Por su parte, la fiscal De la Cuesta solicitó ante el Juzgado de Garantías de turno, el mantenimiento de detención.

