Un corazón dulce y afectuoso está buscando una familia

Lo que verdaderamente define a este niño es su carácter tranquilo, dulce y afectuoso. A pesar de los desafíos comunicativos propios de su diagnóstico, logra hacerse entender y conectar con quienes lo rodean, demostrando una hermosa capacidad para el vínculo. En sus momentos de ocio, se entrega con entusiasmo a las actividades de equinoterapia, una experiencia que disfruta profundamente y que suma positivamente a su desarrollo y bienestar. Su espíritu tierno y su deseo de afecto proyectan la posibilidad de un entorno familiar que le garantice estabilidad, protección y mucho amor.

Vive en un dispositivo de protección en Salta, donde asiste regularmente a un núcleo educativo y a un centro de día. Si bien cuenta con un Certificado Único de Discapacidad que señala un retraso mental moderado y algunas dificultades de comunicación, recibe un valioso acompañamiento interdisciplinario a nivel educativo y fonoaudiológico, lo que le ayudó mucho a establecer un entorno de aprendizaje adecuado a sus necesidades y potencia su desarrollo integral.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a todas las familias que sientan el llamado a transformar la vida de este niño, ofreciéndole un futuro lleno de oportunidades. Para obtener más información o iniciar el proceso de postulación, pueden comunicarse a través del correo electrónico regadop3@justiciasalta.gov.ar, o por teléfono al 0387 – 4258026. También pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8 a 13hs. Las familias de otras provincias serán derivadas para una entrevista de despeje en el Registro de su jurisdicción, conforme a los convenios interprovinciales vigentes.