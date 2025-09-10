 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un corazón dulce y afectuoso está buscando una familia

Se trata de un llamado a la generosidad de familias de todo el país para un niño de 12 años, quien anhela encontrar un hogar donde ser amado.  

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Lo que verdaderamente define a este niño es su carácter tranquilo, dulce y afectuoso. A pesar de los desafíos comunicativos propios de su diagnóstico, logra hacerse entender y conectar con quienes lo rodean, demostrando una hermosa capacidad para el vínculo. En sus momentos de ocio, se entrega con entusiasmo a las actividades de equinoterapia, una experiencia que disfruta profundamente y que suma positivamente a su desarrollo y bienestar. Su espíritu tierno y su deseo de afecto proyectan la posibilidad de un entorno familiar que le garantice estabilidad, protección y mucho amor.

Vive en un dispositivo de protección en Salta, donde asiste regularmente a un núcleo educativo y a un centro de día. Si bien cuenta con un Certificado Único de Discapacidad que señala un retraso mental moderado y algunas dificultades de comunicación, recibe un valioso acompañamiento interdisciplinario a nivel educativo y fonoaudiológico, lo que le ayudó mucho a establecer un entorno de aprendizaje adecuado a sus necesidades y potencia su desarrollo integral.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a todas las familias que sientan el llamado a transformar la vida de este niño, ofreciéndole un futuro lleno de oportunidades. Para obtener más información o iniciar el proceso de postulación, pueden comunicarse a través del correo electrónico regadop3@justiciasalta.gov.ar, o por teléfono al 0387 – 4258026. También pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8 a 13hs. Las familias de otras provincias serán derivadas para una entrevista de despeje en el Registro de su jurisdicción, conforme a los convenios interprovinciales vigentes.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO